動物園裡有不少動物明星，深受遊客的喜愛，因此園方看準商機，也會製作出仿真的動物明星玩偶，讓遊客能感受擁抱牠們的感覺。日本北海道「北狐牧場（北きつね牧場）」日前展示園內狸貓與仿真玩偶，有趣的是，當狸貓看到玩偶後表情非常逗趣，彷彿在說「請問你哪位？」，意外引發關注。

「北狐牧場」是一間以狐為主題的動物園，園方用野生方式飼養60隻以上的狐狸，遊客可沿著步道觀察狐狸的生態，其中還飼養為數不多的「狸貓」，日前一名遊客@onraisan至北狐牧場參觀，當時工作人員正在展示明星動物，一隻手托蓬鬆狸貓，另一隻手則托著仿真玩偶，畫面非常可愛。

有趣的是，期間狸貓還轉頭看著身旁的玩偶，露出一臉狐疑的表情，好像感覺對方很熟悉，但又覺得有些陌生，逗趣的一幕被@onraisan捕捉下來，照片吸引2.7萬人按讚，紛紛表示「狸貓：這傢伙是誰啊？你哪位？」、「狸貓一臉黑人問號」、「太可愛了！狸貓看起來好像絨毛玩具啊」。

而這一款仿真狸貓玩偶由日本業者Sunlemon去年推出，由於玩偶觸感蓬鬆且外型可愛，因此受到許多民眾喜歡。而狸貓又稱為「貉」，毛色呈現棕灰色，兩頰長有長毛，生活於山林中，以魚蝦和鼠兔為食，而野生貉環境適應力較強，在荒漠地、亞寒帶至亞熱帶地區的平原，丘陵或部分山地均可生活。