自古以來，各地都有不少不可思議的傳說和禁忌，導致民間有很多流傳已久的迷信。國外有村民捕獲一隻巨型鱷魚，儘管該鱷魚已經年事已高，毫無反抗能力，所有村民還是合力將牠屠宰並將屍體肢解，只因認為這隻鱷魚是「惡魔的化身」，引起動保人士的反彈。

印尼邦加物里洞省的村民合力獵殺了一隻500公斤的巨型老鱷魚。(影片來源/YouTube/Chirping BF/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，印尼邦加物里洞省（Bangka Belitung Islands）的卡尤貝斯河（Kayubesi River）住了一隻長4.5公尺，重達500公斤的巨型鱷魚，儘管該鱷魚已經50幾歲，牙齒也幾乎要掉光，是名符其實的「老硞硞」，還是被當地村民認為是「惡魔的化身」，帶著纏有刀刃的魚網前往河中捕捉，老鱷魚完全沒有反抗能力只能奮力掙扎，雖然中間有一度攻擊在場人士，最後還是不敵攻擊，慘死在漁網下，但暫時不確定是否有村民傷亡。

2天後，村民用推土機載著鱷魚的屍體前往埋葬地點，據當地官員朱奈迪（Junaidi）透露，村民認為這隻鱷魚是惡魔的化身，所以必須將牠的屍首肢解，除了要在分屍前舉行特殊儀式之外，還要將頭部和身體分開埋葬，鱷魚才不會化身惡靈回來復仇。

動保人士加羅（Septian Garo）則氣憤表示，他們一直力勸村民將鱷魚屍體交給專家做後續的處理，甚至可以搬到更遠的地方埋葬，但村民都太迷信了，認為鱷魚如果搬到其他地方埋葬的話，村莊也會遭到詛咒，因此直接拒絕。加羅也呼籲民眾，如果認為爬行動物對社區有威脅，應該聯絡專業人員，請他們協助動物轉移到其他地方。