毛孩肚子餓的時候都會想盡辦法暗示主人趕快放飯，但國外這隻小貓咪的表達方式竟然超文藝！一名飼主日前就在社群媒體上分享，表示自家愛貓想吃東西的時候不是大聲呼叫；也不是用肉掌拍主人，竟然是「彈鋼琴」，影片立刻引起網友廣大的迴響。

Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD — Kate Nyx 🚨ACAB🚨 (@IAmKateNyx) August 4, 2020

美國費城一名叫做尼克斯（Kate Nix）的29歲女子，養了一隻7歲大的虎斑貓溫斯洛（Winslow），日前還沒到飯點的時候溫斯洛突然餓了，沒想到牠竟然跑到一座迷你鋼琴前面，伸出右手肉掌開始彈奏一段「謎之歌」暗示主人，尼克斯聽到之後溫柔的問道「現在是晚餐時間嗎？」溫斯洛則輕輕喵了一聲回應，彷彿是在回答「對！」讓尼克斯忍不住笑出聲，但還是堅定回答「時間還沒到呀！你要耐心等待」最後溫斯洛只能不滿的大力敲打琴鍵，以示抗議。

在 Instagram 查看這則貼文 Kate Nyx（@iamkatenyx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 下午 4:46 張貼

事後尼克斯將這段影片分享到推特上，並附註「離晚餐時間還有2小時的時候…」影片立刻在網路上引起瘋傳，不少網友都對溫斯洛的特殊才藝感到震驚。尼克斯接受外媒訪問時表示，溫斯洛是她在表哥家後院撿到的，當時只有8個星期大。從小溫斯洛就對鋼琴展現出強烈的興趣，身為音樂家的尼克斯便從網拍購買了一架迷你鋼琴，並開始訓練溫斯洛透過鋼琴來達到目的或表達自己。而溫斯洛除了會彈鋼琴之外，近日還在主人的新單曲「BEAN GOTTA SCREAM」獻聲，MV裡的可愛模樣再度引發關注。