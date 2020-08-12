浣熊愛洗東西，模樣非常可愛，因此經常被畫成卡通人物，還有人飼養浣熊當寵物。日本有一名飼主先前上傳寵物恩愛影片，只見一隻浣熊不斷抓著貓咪，好像要把牠擁入懷中，但虎斑貓感覺像是被侵犯，一直想將浣熊推開，彷彿在說「放開你的手」，形成非常有趣的畫面。

飼主@zenj_4649上傳的影片中，只見浣熊非常熱情，一直想抱虎斑貓，甚至還湊過去狂吸貓咪，而虎斑貓並不願意，儘管被壓制在地上，仍不斷的用貓爪反擊，甚至直打浣熊頭部後掙脫，但下一秒浣熊靠著體型優勢，直接把貓壓在地上，讓牠根本無法逃脫。而飼主也透露，浣熊與貓都是公的，而這一隻浣熊在8歲時過世。

不少網友表示「遇到對手，我家的貓一直要抓狗」、「牠會不會把貓抓去洗」、「霸『熊』硬上弓？」、「有種生不如死的感覺」、「貓崩潰：再過來我就要叫囉！」、「浣熊是貓奴？」，但也有人提醒「其實浣熊可以很輕易殺死貓」，指美國每年有不少養在戶外的小型狗跟貓，被野生浣熊攻擊而死，面對牙齒尖銳的浣熊，貓根本不是浣熊的對手。

浣熊源自北美洲，屬雜食性動物，以水果、昆蟲、鳥蛋和其他小動物為食，而牠們的視覺並不發達，需靠觸覺辨別物體，因此吃東西前會將食物放入水中洗，使其軟化用以提高靈敏度，而北美洲曾傳出小型犬被野生浣熊襲擊受傷的事件，甚至還嚴重到死亡，因此別看浣熊可愛溫馴，但其實還是具有野性。