白狗竟生出黑狗，這真的是親生的嗎？英國薩默塞特郡(Somerset)一名狗飼主，家中3歲的白色拉不拉多犬，日前花了5個小時生下13隻幼犬，但有趣的是，牠生的全是小黑狗，幼犬與白狗媽媽待在一起，形成非常違和的畫面，也讓飼主直呼不可思議。

37歲狗主人凱瑟琳(Catherine Smith)養了一隻白色拉布拉多犬露西（Lucy），日前她讓露西與朋友的8歲黑色拉不拉多巴斯頓(Bastion)進行交配，且順利懷孕，沒想到近日生產時，卻讓凱瑟琳非常吃驚，20分鐘內生下4個幼犬後，原以為這樣就停止了，沒想到仍不斷生出小狗。

凱瑟琳提到「這是我們第一次養狗，原先認為牠可能只生5至6隻，但牠從上午11點50分開始，一直生到下午4點30分」，花了將近5個小時，才全部將小狗生完，有趣的是，生下的小狗全是黑色的，露西與幼犬站在一起拍照，看起來根本不像一家人。

由於狗的數量太多，家中的開銷也跟著變大，凱瑟琳無奈表示，如今每周狗要吃掉15公斤的狗糧，這一項開支讓她難以負荷，因此也開放民眾認養8男5女的小狗。而露西也差點打破英國的狗生產紀錄，紀錄保持狗貝拉（Bella）於今年5月，生下14隻黑和黃的幼犬。