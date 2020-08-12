被貓咪經常做出一些讓主人哭笑不得的事情，日前一名網友就發現家裡的貓薄荷袋子被咬爛，正在想兇手到底是誰的時候，回頭就看到愛貓一臉爽樣攤在紙箱上，讓她瞬間笑噴，分享到社群媒體上也掀起討論，不少網友紛紛直呼「牠很會享受！」

在 Instagram 查看這則貼文 Bowie & Jimmy（@bowieandjimmy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 下午 1:02 張貼

國外一名飼主在去年透過動保團體「Heavenly Creatures」認養了2隻白貓兄弟，並將牠們取名為鮑伊（Bowie）和吉米（Jimmy），日前她突然發現家中袋裝的貓薄荷被咬爛，上面還充滿被尖牙咬爆的小破洞，正在猜測兇手是誰的時候，一回頭就看到異色瞳的鮑伊爽到翻白眼，攤在旁邊的紙箱上，一臉嗨到升天的表情，讓她又好氣又好笑。

在 Instagram 查看這則貼文 Bowie & Jimmy（@bowieandjimmy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 下午 12:42 張貼

影片曝光後吸引不少人留言「這隻貓嗑嗨了」、「呼叫中心！有隻貓嗨到太空去了」、「沒看過這麼ㄎ一ㄤ的啦」、「我笑死」、「鮑伊讓我擁有快樂的一天」、「鮑伊會不會太享受」、「應該差不多4:20分左右吧」、「讓我想起某人…」。據了解，貓薄荷（CATNIP）是一種具特殊氣味的唇形科植物，內含的「荊芥內酯」能刺激貓咪的費洛蒙受器，使貓咪鎮定或興奮，進而幫助牠們紓壓，所以貓咪聞了之後會出現幸福的磨擦、翻滾等動作，因此又被稱作「貓大麻」。但需要注意的是，貓薄荷是需要冷卻時間的，所以使用後需經過2到3小時才可以再次對貓咪產生作用。