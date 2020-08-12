蛇就已經夠恐怖了，居然還出現雙頭蛇！印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra state）一名居民，日前在自家屋外發現一條雙頭蛇，體長4英寸(約11公分)，嚇得他趕緊通報相關單位，而專業人員也前來捉蛇，得知牠是世界上最致命的蛇之一。

居住於Kalyan區的撒哈（Dimple Shah）於本月7日，在自家屋外發現一條雙頭蛇，超肥的身軀在水池中狂扭動，嚇得他趕緊通報捕蛇專家，而專業人員到場後，指這一條蛇是鎖鍊蛇（Russell's viper，學名山蝰），屬亞洲最危險的毒蛇之一，被咬一口就可能有生命危險。

印度林業局官員南達（Susanta Nanda）透露，這一條蛇可能因遺傳基因變異導致，變異使牠在野外生存率大幅降低，但鎖鍊蛇比多數有毒蛇更危險，即使被咬到後幸運存活，但仍會受毒液的影響與傷害，目前已將這一隻鎖鍊蛇帶回去研究，並安置於安全的環境。

而鎖鍊蛇主要分布於亞洲南部，毒性極強且常出沒於人類聚居區，因此每年都出現人類被咬的案例，而被咬後會感到疼痛和嘔吐感，甚至會出現腎衰竭症狀，最終死亡，而密西根大學研究指出，在亞洲部分地區，鎖鍊蛇造成數千人死亡，而雙頭蛇極為少見，去年美國也有發現一隻，並取名為「Double Dave」。