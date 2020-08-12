如果發現有野生熊靠近，你還能保持淡定嗎？美國馬里蘭州（Maryland）一群遊客，日前至樹林附近野餐，期間竟吸引到一隻大黑熊靠近，而他們竟然完全不害怕，繼續坐在位置上享用美食，甚至還大膽的餵食大黑熊，驚人的影片在網路上引發討論。

黑熊與遊客同桌，他們完全不害怕，甚至還麵包塗花生醬餵牠吃(影片來源/youtube/Amazing Animals)

根據《每日郵報》報導，29歲凱特琳（Kaitlyn Nesbit）日前至深溪湖(Deep Creek Lake)附近的小屋，當時屋外有4男1女正在餐桌椅上享用美食，期間闖入了一隻大黑熊，而他們居然一點也不害怕，甚至還異常的冷靜，繼續待在椅子上吃東西。

不僅如此，這一群人甚至拿出吐司餵大黑熊，之後還幫忙塗抹花生醬，宛如他們養的一樣，期間其中一人還拿走一箱啤酒，以防大黑熊想要喝，之後也有人試圖與牠自拍，直到黑熊自行離開後，才結束了這一場驚魂。目擊全程的凱特琳（Kaitlyn Nesbit）提到，她所處位置是朋友的小屋，這一隻大黑熊經常在附近徘徊，但未曾出現擾人舉動。

一群人不僅餵熊還與牠自拍(影片來源/youtube/Caters Clips)

凱特琳也表示，在野外若遇到熊時，應該不要隨意亂動，或是待在原地，對於這一群人的行為，感到非常震驚，「當時我們多數人都快被嚇死，只敢在小屋內拍攝，這群人用勇氣在考驗他們的運氣」。而影片曝光後，不少人抨擊這群人的行為，認為不應以這種方式餵熊，讓牠習慣這些食物，會讓自身與他人陷入危險當中，且在馬里蘭州餵熊是非法的。