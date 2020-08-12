在許多未開發的叢林深處，依舊存在許多原始部落，其中，最讓人害怕的無非就是傳聞中的「食人族」。近日有攝影師就冒險潛入一處食人部落，並釋出自己在當地所拍攝到的照片。也因為盛傳該部落曾在60年前將一名商業鉅子的孫子吞下肚，更讓這個消息引起國際關注。

根據外媒報導，47歲攝影師帕奇（Roberto Pazzi）日前潛入印尼紐幾內亞島的巴列姆山谷（Baliem Valley），探查達尼人（Dani）的原始部落，該部落是世界上僅存的食人族也是地球上最後被發現的部落之一。帕奇深入之後發現了解了許多當地文化，像是男性通常穿著名為Koteka的陰莖護套，鼻子有獸骨穿體者擁有較高的社會地位。除此之外，當地還保有許多驚悚習俗，像是家中有人過世，女子就必須砍掉一根手指，因為他們認為女人不會像男人一樣悲傷，或是在喝酒儀式中會飲用對方的尿，並用血塗抹全身等等。

Photographer visits New Guinea cannibals linked to Rockefeller death https://t.co/YmCiwZfzVC — Daily Mail Breaking (@DM_breakingnews) August 10, 2020

但實際上，該部落最著名的是曾遭外界懷疑，當地族人在1961年將一名叫做洛克菲的美國男子（Michael Rockefeller）殘忍吃下肚，因為洛克菲是美國標準石油公司（Standard Oil）創辦人孫子，讓此事在當時引起軒然大波。據了解，洛克菲60年前到島上研究達尼人，順便替父親新開的原始藝術博物館收集藝術品，但一次出海交易之後不幸發生船難，洛克菲說要游到岸邊求救後就從此失蹤。本來案件以他溺水作結，沒想到2014年作家霍夫曼（Carl Hoffman）出版的書中卻聲稱有證據顯示洛克菲是被食人族折磨後斬首吃下肚，讓此事再度掀起討論，但因為沒有直接證據，而且之後還有影片拍到部落中出現白人男子，整起案件更蒙上一層神祕的色彩。

而達尼人受到基督傳教士的影響，在30年前就已經放棄吃人的習俗，現在僅在重要場合像是孩子出生或婚禮才會偶爾吃吃豬肉。如今部落透過帕奇的鏡頭，才得以完整展現在世人面前，充滿衝擊性的畫面，讓人讚嘆。