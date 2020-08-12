有人說過年幼的孩子因為靈魂還沒有和肉體完美結合，所以可以看到大人看不見的東西。國外就有一名父親在女兒房間內裝設的寶寶監視器，沒想到某晚查看的時候竟然看到無法解釋的驚人影像。

Everyone was asleep in the house, but something told me to check my daughter’s monitor. She was sleeping, then sat up and stared at the door. The background noise is her sleep sounder. Around the 10 second mark there is a strange noise. Can anyone help decipher? from r/Ghosts

國外一名帳號為elsodo14的父親平常和女兒睡不同房，為了怕年紀還小的女兒夜間出現什麼狀況，便在她房間架設了寶寶監視器，方便隨時掌握狀況。日前elsodo14半夜突然驚醒，下意識檢查監視器畫面時竟發現女兒也緩緩地坐起身來，並臉朝向門口好像看到什麼東西似的，事後他重新檢查畫面更發現在影片10秒處出現了像是敲門聲的詭異聲響，嚇得他將片段放到論壇reddit的Ghosts版，想請網友幫忙確認是否有什麼異狀。

影片曝光後馬上變成網站上的熱門文章，也湧入大批網友留言討論，有不少人同意是敲門聲，也有人覺得聽到一名聲音低沉的男人說「聽我說」或是「寶貝」，還有一名網友表示他看影片的時候，旁邊8歲的兒子突然開口說「那是什麼？好像鬼喔......」。elsodo14事後也補充，隔天他詢問女兒這件事情，她竟然毫無印象，就算看了影片也想不起來，而且他仔細回想後發現，女兒平常似乎就曾多次對著空氣說話，雖然覺得很詭異，但他也表示只要女兒不害怕就好。

文章來源：reddit
60年前殘忍暴吃美國富少 世上最後「食人族」曝光
堅信是「惡魔化身」 500公斤老鱷魚慘遭村民斬首支解
遊艇趴爽溜滑水道 一下海竟直接與3M巨鯊「大眼瞪小眼」
#女兒 #監視器 #reddit #敲門聲 #驚醒