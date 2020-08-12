有人說過年幼的孩子因為靈魂還沒有和肉體完美結合，所以可以看到大人看不見的東西。國外就有一名父親在女兒房間內裝設的寶寶監視器，沒想到某晚查看的時候竟然看到無法解釋的驚人影像。

國外一名帳號為elsodo14的父親平常和女兒睡不同房，為了怕年紀還小的女兒夜間出現什麼狀況，便在她房間架設了寶寶監視器，方便隨時掌握狀況。日前elsodo14半夜突然驚醒，下意識檢查監視器畫面時竟發現女兒也緩緩地坐起身來，並臉朝向門口好像看到什麼東西似的，事後他重新檢查畫面更發現在影片10秒處出現了像是敲門聲的詭異聲響，嚇得他將片段放到論壇reddit的Ghosts版，想請網友幫忙確認是否有什麼異狀。

影片曝光後馬上變成網站上的熱門文章，也湧入大批網友留言討論，有不少人同意是敲門聲，也有人覺得聽到一名聲音低沉的男人說「聽我說」或是「寶貝」，還有一名網友表示他看影片的時候，旁邊8歲的兒子突然開口說「那是什麼？好像鬼喔......」。elsodo14事後也補充，隔天他詢問女兒這件事情，她竟然毫無印象，就算看了影片也想不起來，而且他仔細回想後發現，女兒平常似乎就曾多次對著空氣說話，雖然覺得很詭異，但他也表示只要女兒不害怕就好。