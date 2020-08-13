每個年代因應環境與文化的改變，都會有不同的流行趨勢，就連拍照時擺的姿勢也不例外，在過去日本電信公司「NTT DOCOMO」和知名拍照APP「Snow」就曾合作整理出1684年到近期女性的流行拍照姿勢。不過最近有網友翻出約100年前的藝妓照片，卻發現大家幾乎都擺出了「三猿」的「不見、不聞、不言（見ざる、聞かざる、言わざる）」！

日本電信公司「NTT DOCOMO」和拍照APP「Snow」合作的拍照流行姿勢影片(影片來源/YouTube/moviecollectionjp)

近日，由網友「@shinjisumaru」所分享的一系列1900年代初期的照片在推特上引起熱議，在3組照片當中都站有3名女子，而且她們全都不約而同地擺出了三猿「不見、不聞、不言」的姿勢，讓推主看了非常好奇地詢問：「難道這樣拍照是當時的流行？」。

網友們看到照片也都相當驚訝，開始推測其背後可能的原因：「比起流行，我覺得更可能是她們被要求做出三猿姿勢」，還有人認為這個姿勢與該時代藝妓的職業素養有關聯，「『不見、不聞、不言』是當時對舞妓和藝妓的要求，當時若是將情報洩漏出去，就足以將一間茶館給毀掉，這個姿勢有種『我們會保守秘密』又帶點惡趣味的流行」、「這是當時藝妓和舞妓的職業禮節，不會洩漏客人的秘密」。

事實上，三猿的起源至今還沒有明確的答案，有一說指出可能是出自於《論語》當中的「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」；此外，在日本文化中，句尾的「ざる」和「猿」字的日文發音非常相似，因此才會使用三隻猴子來作為象徵，在日本栃木縣的「日光東照宮」就有相當知名的「三猿雕像」。