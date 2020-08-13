年初在新冠肺炎疫情影響下，如果用「最慘畢業生」來形容今年新鮮人的就業情勢，甚至慘於2008年金融海嘯，這是合適的嗎？

104人力銀行比對兩次事件對徵才市場的衝擊，發現金融海嘯時，工作數連續八個月下降，狂減49%將近腰斬之後，才從谷底回升，歷15個月緩爬坡，才回到金融海嘯前的榮景。而這次新冠肺炎疫情，工作數雖然在兩個月內急挫16%，但觸底後快速回彈，在六月底已經回補2/3跌幅，工作數已接近60萬大關。

104人力銀行分析，金融海嘯最初因為金融市場崩盤產生流動性危機，進而影響到實體經濟，與這次肺炎疫情從局部的實體面開始影響經濟明顯不同，系統性影響的廣度和深度相對輕微。

避免新鮮人求職恐慌指數失控，或因人云亦云而誤判職場情勢，104人力銀行從求才求職的大數據資料庫，提供以下發現：

一、工作數兩個月急減16%，四月即已觸底反彈，瞬間衝擊僅達海嘯的1/3

2008金融海嘯，起跌點是2008年五月，連跌八個月，在2009年一月見到谷底，八個月跌掉49%，花了15個月、兩倍的時間療傷止痛，在2010年四月超越起跌點。2020新冠肺炎，起跌點是2020年二月，只下跌兩個月，在2020年四月見到谷底，兩個月下跌16%，自2020年五月起反轉向上，到六月底已連續兩個月上升。

後疫情職場

比對主計總處的總體經濟數據（請參見以下兩圖），金融海嘯期間的經濟成長率低於肺炎期間，一度在2009年陷入經濟衰退1.61%，失業率也曾在2009年八月畢業季飆高到6.13%，其中，15歲到24歲的青年失業率甚至高達15.77%。

後疫情時代這樣找工作！從數據看2020下半年求職趨勢

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二、2020新冠肺炎期間，新鮮人工作減幅14%，小於全體工作減幅16%

有新鮮人反應，「疫情之下，好像很多公司更不願意用新鮮人」，實則不然。肺炎期間，2020年二月到四月全體工作數減少16%，其中，新鮮人工作（歡迎工作經驗一年以下的全職工作）減少14%，受傷程度比整體市場輕微，也輕於金融海嘯重創新鮮人。

金融海嘯期間，2008年到2009年一月全體工作數減少49%，其中，新鮮人工作數減幅達52%，比當時的全體、全職、兼職、高階的跌幅都深。

三、壓力中見積極，20%應屆生已求職，三年新高

2008金融海嘯讓新鮮人魂飛魄散，連續兩年（2008年及2009年）應屆畢業生提前找工作，主動應徵的求職占比都在六月見到最高峰；等景氣復甦（2010年），或承平時期（2018年及2019年）又恢復七月為求職最高峰的常態。

2020新冠肺炎，已有20%的應屆畢業生在五月主動應徵工作，求職積極度是最近三年新高；隨著疫情趨緩、以及工作機會增多，2020年畢業季求職高峰判斷在六到七月。

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四、新鮮人如何異軍突起，掌握就業市場趨勢

面臨就業市場的瞬息萬變，與其靜待產業復甦帶來更多職缺，新鮮人可以參考以下幾項觀點，以更宏觀與積極地尋找自己適合的職涯機會。

1.新冠肺炎對台商在新南向的產業布局影響較中國大陸小，台商在東南亞與印度半島的產業發展方興未艾。根據104人力銀行的薪資調查報告，台商提供派駐東南亞職務的平均月薪是台灣的五倍之多。如果新鮮人可以保持工作的移動性，強化外地工作的適應力，跟隨台商的全球產業布局，會是好的職涯機會。

2.新冠肺炎疫情對台灣產業造成的衝擊是局部性的，因應國內產業發展趨勢下，半導體、AI人工智慧、5G電信、電子商務、電子支付、生技醫療與綠能產業，都是明日之星產業，值得新鮮人投身職涯。

3.在國際人資管理的研究中，能夠擁抱資訊科技、培養跨領域專長，且具備國際語言能力的人，是未來科技發展下具備高度競爭力的人才，新鮮人必須持續學習與發展自己的職場能力。

4.準備好一份吸睛的履歷與自傳，是獲得企業面試機會的敲門磚。在應徵工作前，用心製作一份履歷與自傳，凸顯自己的優勢經驗、能力與特質，是新鮮人求職必勝的重要工具。