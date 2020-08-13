大部分的貓咪通常都擁有水汪汪的大眼睛，相當惹人憐愛，然而英國一隻橘貓竟天生就是單眼皮豆豆小眼，再加上平時牠就特別喜歡看向遠處發呆，讓牠看起來更加憨厚老實，這隻橘貓的照片流傳到微博後也在大陸網友間爆紅，還發現牠與歌手「李榮浩」神撞臉，大家全都笑翻了。

這隻6歲的橘貓是來自英國的stimkee，牠有著與大部分貓咪不太一樣的特別長相，stimkee沒有一雙水汪汪惹人憐的大眼睛，取而代之的是一雙單眼皮的豆豆眼，這特殊的長相讓牠成功吸引網友們的注意，主人也時常會在《抖音》上分享牠的影片，據悉stimkee平常非常喜歡發呆，讓牠的表情看起來更顯憨態，但卻也增添了牠的可愛，主人也透露stimkee的小眼睛並不會影響到牠的日常行動。

在 Instagram 查看這則貼文 吃粽子了吗 哥祝你们一夜暴富 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 上午 7:54 張貼

而前陣子，stimkee的影片與照片被轉傳到微博上，同樣引起許多喜愛小動物的大陸網友們關注，而且有趣的是，有不少人都驚覺牠和歌手「李榮浩」有著極其相似的長相，紛紛笑說：「是你嗎榮浩？」、「喵界李榮浩」、「第一次見眼睛這麼小的貓咪」、「我就覺得眼熟，原來是李榮浩啊～」、「請你睜開眼睛看看我！」。