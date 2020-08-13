25年前被發現的冰凍木乃伊，近來又被網友拿出來討論，一名年約15歲的「冰凍少女」胡安妮塔（Momia Juanita），被人類學家發現陳屍在秘魯境內安帕托山（Ampato）的深坑中，由於當地常年寒冷，胡安妮塔屍身並未腐爛，反而在冰凍狀態下，自然形成了一具木乃伊，距今已有五百多年的歷史，且頭髮依舊烏黑，是迄今為止最著名的木乃伊之一。

「冰凍少女」胡安妮塔被發現陳屍在秘魯境內安帕托山的深坑中。（影片取自YouTube/Mundo Top）

在古代封建社會，活人獻祭或是殉葬等殘忍情事數不勝數，1995年9月8日，胡安妮塔被發現時，身上披著羊駝絨毛披肩，雙手放在膝蓋上，頭部自然向下低垂，看起來十分優雅，且四周沒有任何掙扎和勒殺、毆打的痕跡，神態相對平和。

她擁有一頭依舊烏黑的秀髮，修長的脖頸和豐滿的雙臂也都如少女一般完美保存著。神奇的是，她的身體各個組織器官並沒有任何損傷，而是自然風乾的。

大量研究人員透過化驗她的頭髮，發現冰凍少女生前被餵食了大量酒精和古柯葉，最後在昏睡中作為祭品慢慢死去。考古學家推斷，胡安妮塔很可能是因為長得漂亮，才會被選中祭天；至於為何會選擇孩子作為祭品，是因為印加人認為，孩子最純潔。