火山岩漿的溫度位於650度到1400度，一般人並不能輕易靠近，也因此很少人可以得知尚未凝固的岩漿到底長什麼樣子，最近一段2017年由美國地質學家所拍攝的影片在網路上再度引起話題，只見一名穿戴防護衣物的研究人員拿著器具和水桶來到炙熱的岩漿旁開始採集，軟Q的觸感讓大家全都嘆為觀止。

This is how geologists collect lava samples from an active volcano. pic.twitter.com/SHQJwH1XB2 — Wonder of Science (@wonderofscience) August 5, 2020

根據外媒報導，美國地質調查局（USGS）在2017年5月時發布了這段完整影片，地質學家蒂姆奧爾（Tim Orr）前往夏威夷的基拉韋厄火山（Kīlauea）採集岩漿，從影片中可以看到他穿戴著完整的隔熱裝備，隨後利用手上的地質錘先是撥開岩漿表層，接下來挖了「好幾大匙」火紅滾燙的岩漿就往水桶裡丟以進行降溫，水桶裡的水很快就開始沸騰，冒出陣陣白煙。

影片為地質學家採集岩漿的第一視角(影片來源/YouTube/Gizmodo)

這段影片在推特上引起熱議，網友們都對於岩漿「軟Q」的樣子感到震驚，也相當佩服研究人員的專業及「強心臟」。據美國地質調查局表示，待岩漿在水中冷卻之後，就會帶回研究室內進行分析，在熱岩漿的樣品中可以收集到大量的數據和重要資訊，研究人員也可以從中得知火山內部活動的相關情況。