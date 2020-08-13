奈及利亞一名10歲男童吉布里爾（Jibril Aliyu）日前被人權團體發現，慘遭家人栓在野外，時間長達2年，不僅不讓他進屋，也不給他食物，可憐的男童只能靠吃自己的排泄物和山羊食物維生，被救出時已瘦成皮包骨，難以正常行走。
根據英國《太陽報》報導，年僅10歲的吉布里爾被家人綁在戶外的木桿上，過去2年只能跟山羊和雞隻生活在一起，吃的是牲畜吃剩的食物，為了求生，甚至只能吃自己的排泄物果腹。
諷刺的是，他的父親、2名繼母和兄弟姐妹則在屋子內過著舒適生活，卻將他一人棄於屋外。
據悉，吉布里爾的親生母親在2年前過世，此後他就遭到家人非人道的對待，從曝光的畫面可見，他被發現時四肢瘦到見骨，纖瘦的肩膀也從T恤露了出來，嚴重營養不良的身軀，幾乎不良於行，需要在他人的攙扶下才能勉強行走。
儘管吉布里爾的哥哥告訴記者，是因為他患有癲癇，為了防止他走失，家人只有在白天時才會將他栓在木柱上，但此番說詞不被人權團體接受，氣得呼籲當局要確保加害者受到懲處，如今吉布里爾的父親和繼母已被警方逮捕拘留，吉布里爾則在醫院接受治療。
文章來源：THE Sun
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