鸚鵡種類繁多，但是毛色超夢幻的「粉色鸚鵡」你見過嗎？日本一名鳥友飼養了一隻仙氣爆棚的柏克氏鸚鵡（又名秋草鸚鵡），因為圓滾滾的外型加上少女心噴發的粉紅毛色，猶如一顆鮮嫩欲滴的「水蜜桃」，日前在網路上爆紅，擄獲不少網友的心。

日本鳥友經常在推特帳號「@lilicastiel」分享家中鸚鵡的軟萌照，因為獨特的粉紅毛色，美得讓人無法抗拒，尤其是牠縮成圓球狀的模樣，激似鮮嫩欲滴的水蜜桃。此外，飼主還特別將草莓、冷麵等具有相似度的粉色食物進行擺盤，小鸚鵡混入其中也毫無違和。

畫面曝光後網友也被粉紅鸚鵡一秒收服，紛紛留言直呼「可愛到爆！」、「這顏色太魔幻了」、「等等，那不是水蜜桃嗎」、「原來是水蜜桃啊～我還以為是鸚鵡呢」、「一秒被融化」。

事實上，伯克氏鸚鵡是常見的草原鸚鵡，鳥體大部分為淺粉紅色，個性溫和友善，聲音柔細悅耳，很適合做為家庭寵物，平時以水果、漿果、種子、堅果、花朵以及植物嫩芽等為主食。

值得注意的是，如果一般鸚鵡突然出現紅色、粉紅色等羽毛色斑，可能是肝腎功能衰竭或是患有甲狀腺炎，抑或是飲食、環境等外在因素所導致，須儘快送醫接受治療。