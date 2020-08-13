大家在睡覺的時候最討厭的事情一定就是被打擾！最近一段影片在網路上瘋傳，一隻小貓和大麥町狗窩在一起休息、睡覺，但狗狗不知道為什麼一直興奮地瘋狂擺動自己的尾巴，讓睡在旁邊的小貓不堪其擾，表情逐漸變得憤怒，最後牠終於忍無可忍，一口咬上了大麥町的後腿進行反擊。

這段影片由一名日本網友「@NvKf5」分享至推特中，從畫面裡可以看到，一隻橘白毛色的小貓正窩在一隻大麥町狗的屁股後面睡覺，但狗狗的情緒似乎相當興奮，不斷地瘋狂擺動自己的尾巴，驚擾了小貓的放鬆時光，而且尾巴原本還只是在牠的臉龐磨蹭，幾秒後竟直接一下又一下地砸在牠的臉上，小貓的表情也從一開始的「生無可戀」逐漸轉變為「暴怒」，最後揚起頭就朝著大麥町狗的尾巴和後腿一口咬下，嚇得狗狗立刻縮小尾巴搖動的幅度。

這段影片很快就引起網友們熱議，發布至今已超過156萬的觀看次數，大家都被小貓崩潰又可愛的反應給逗笑了，「這隻貓是真的覺得很煩吧」、「吃我一頓貓拳吧！」、「貓咪的頭看起來有點痛，但牠們兩個都太可愛了」、「雖然對貓很抱歉，但我還是忍不住笑了」、「小貓都快變成木魚了哈哈哈」。