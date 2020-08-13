夏季高溫不只人受不了，就連貓咪也凍未條！日本一隻名叫山田的貓皇，平日就喜歡到陽台曬太陽，不過這天當牠一如往常的要進行日光浴時，卻被屋外的熱氣給「煞到」，一踏到陽台3秒後立刻暴衝進屋，畫面曝光笑翻220萬網友！

日本一名飼主經常在推特帳號「＠Kirika_ma_cos」分享家中貓皇的日常趣事，日前他上傳了一段逗趣影片，並指出「我開門讓山田到外面陽台，但牠在幾秒鐘內意識到天氣太熱了，立刻轉身回到房間」。

畫面中可見，山田原本興沖沖的走到門邊，打算前往陽台進行日光浴，沒想到牠前腳剛踏出去，立刻被突然襲來的一陣熱氣給嚇壞了，只在陽台上遲疑了3秒，就頭也不回的暴衝進屋避暑，超真實反應讓飼主瞬間笑了出來。

飼主還爆料，山田原本不信邪，但嘗試了2次都被外頭的高溫給擊敗，最後乾脆放棄在陽台曬太陽的念頭，改在屋內耍廢酣睡。

畫面曝光後吸引逾220萬網友關注，不少人打趣笑說「牠已經努力過了」、「這出去會熱死啊」、「還是宅在家睡覺比較實在」、「瞬間被熱到懷疑貓生」、「反應太真實了」。