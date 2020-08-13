母愛真的非常偉大！大陸最近暴雨連連，導致多處地區發生嚴重洪災，四川眉山一群流浪狗的狗窩就因此被淹沒，流浪狗媽媽與小狗狗們被困在洪水之中，好心路人立刻上前進行救援，但卻落下了一隻小狗，狗媽媽見狀後奮不顧身地衝進水流當中，成功救回了自己的寶貝小孩。

根據陸媒報導，四川眉山一群流浪狗的家因為洪水而被淹沒，一旁經過的大叔看到後立刻跳下水中救出一隻狗媽媽與4隻小狗，沒想到把小狗們在岸邊安置好以後卻發現不小心落下了一隻，還有一隻小狗被困在洪水當中，但因為擔心大叔的人身安全，警察不讓他再度下水去救狗，狗媽媽見狀後立刻飛奔至岸邊，途中雖然警察有試著勸阻，但牠仍執意地跳進洪水當中，最後在警察的幫助下成功將心愛的孩子給救回岸上。據悉，這5隻小狗的健康並無大礙，目前也都已經交由好心人士收養。

新聞曝光之後，網友們對於狗媽媽的母愛深受感動，紛紛留言：「不管是人還是動物，母愛都是偉大的！」、「大叔和狗都好令人感動」、「喜歡這種溫暖的結局」、「萬物皆有靈，母愛太偉大了」、「希望狗狗接下來的日子依然被善待」。