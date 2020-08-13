求職的時候，除了工作內容和薪資之外，同事好不好相處還有工作的氛圍、環境都是需要仔細考慮的要素之一。日前一名網友就在PTT上分享自己想閃辭新工作的原因，竟然是因為「老闆的狗」，文章立刻掀起熱烈的討論。

一名女網友在PTT的WomenTalk板以標題「因為狗離職很草莓嗎」發文，表示她這禮拜剛到新公司報到，沒想到老闆沒事就把他養的狗丟在辦公室裡亂跑，雖然是小隻的紅貴賓，但她本身非常怕狗，特別是這種很親人；會主動靠近的狗狗，每次都被牠嚇到，讓她無奈直呼「請問各位如果因為狗離職會很草莓嗎？我是個可以接受蟑螂亂跑，但不能接受貓狗亂跑的人啊啊啊（以前在網咖打工）」最後也補充，雖然面試時就有看到狗狗，但一直以為牠只會待在老闆辦公室裡面。

文章曝光後引起熱議，有不少網友都認同她的想法「還好啦，每個人在意的點都不一樣」、「不會啊，如果腦闆養小龍放牠在辦公室亂跑，還說牠很可愛，我也會立刻自動消失連薪水都不要」、「每個人都有自由選擇工作環境，也有別的工作可以做啊」還有人分享類似經驗「我不行嗚嗚嗚，很怕狗，之前打工的地方狗看到我們就狂吠（還三隻）完全為了狗離職」、「以前打工的地方有養貓貓，但是照顧得很不好，結果有一次我工作到一半發現腿癢癢的，低頭就發現有一隻貓蚤在吸我的血，跟主管講主管也不處理，然後我回家還發現貓蚤跟回來了...當天直接離職」。

但也有網友認為可以對狗狗表現出不想理牠的態度，或是在身上噴對狗狗無害卻可以防止狗靠近的噴霧等方法，想辦法和狗狗保持距離，至少不用找工作，或是認真和老闆討論看看這個問題，反正最壞的打算也是離職。