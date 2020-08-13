這隻貓以為自己是蜘蛛人嗎？日本有一名貓飼主，養了一隻調皮的小橘貓，經常會攀在鐵籠上，變身成「蜘蛛貓」，日前牠又爬到籠子上玩，還熱情的看向鏡頭，彷彿把自己當成明星，只見牠貓臉被擠成一團，更吸睛的是，牠的重點部位還被卡好卡滿。

日本一名貓主人＠houkouonchii養了一隻3個月大的小橘貓，正值對世界充滿好奇的年紀，因此非常調皮好動，經常在籠子上跳上跳下，一不小心貓掌就會卡到籠子中的縫隙，日前牠又爬到鐵籠上玩，沒想到摔倒四肢被卡住，整張貓臉被擠成一團，看起來像是「麵包超人」，有趣的是，牠還盯著鏡頭看，模樣非常可愛。

最吸睛的是，小奶貓一隻腳還被卡在籠外，小蛋蛋也被卡住，超崩壞的照片讓15.4萬人笑翻。不少人表示「貓：奴才別顧著看，快來救救我啊！」、「我的天啊！牠是一隻蜘蛛貓」、「重點是下面的小鈴鐺啊！」、「照片傳出蛋蛋的哀傷」、「部位好飽滿啊...我是說臉頰啦」，還有其他貓飼主分享愛貓謎樣卡籠照，模樣也非常可愛。