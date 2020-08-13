我們印象之中的瞳孔都是圓形、橢圓形或是像爬蟲類一樣細長的形狀，但你知道嗎？有一種動物的瞳孔竟然是「長方形」的！就是生活中常見的羊咩咩，而且原因竟然和牠的生命息息相關。

山羊的瞳孔雖然詭異，但全都是為了保命啊！(影片來源/YouTube/Tech Insider/如遭刪除請見諒)

山羊的長方形瞳孔在自然界中實屬罕見，除了形狀特殊外還呈現水平一直線的狀態，非常特別，甚至因為不符合一般大眾的認知，在中世紀時被人們認為是惡魔、撒旦的象徵，在近年許多電影和影集中都可以看到邪靈以山羊的外貌示人。但實際上，山羊的水平式的方形瞳孔可以讓牠擁有水平340度左右的寬廣視角，相較人類平視只有160到210度，且邊緣大都呈現模糊狀態的視線範圍，根本就是超廣角的全景模式，而且在牠們低下頭吃草或喝水的時候眼球還會自動旋轉，隨時與地面保持水平。

除了視野絕佳之外，水平瞳孔也可防止吸收過多光線，才不會因為反光而阻擋視線，而這所有的一切都是為了能有效地注意周遭環境，方便隨時躲避兇猛的掠食者。除了山羊之外，有親屬關係的綿羊、馬、鹿等容易被當成獵物的動物也有著方形的瞳孔。相對的，掠食者的瞳孔通常是圓形或是細長的形狀，越細長的通常越靠近陸地，科學家認為這能讓掠食者具備良好的深度知覺，能準確判斷獵物的位置和距離。