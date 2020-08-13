貓頭鷹呆萌的模樣，總是給人一種無辜的感覺。美國新罕布什爾州(New Hampshire)一間警察局，日前接獲民眾通報，指在路邊發現一隻受傷的貓頭鷹需要幫助，員警也立即趕到現場救援，並將牠帶上車送往相關單位，有趣的是，貓頭鷹呆萌的坐在警車上時，模樣非常無辜。

新罕布什爾州警局(New Hampshire State Police)在臉書表示，日前接到民眾通報，指在拉羅什（Laroche）28號公路旁發現一隻貓頭鷹，疑似受傷而呆愣在原地，不知該向哪單位通報，因此向警方求助，而2名員警抵達現場後，先將牠帶上警車，由於擔心野生動物看到陌生人會害怕、情緒激動，因此安排牠坐在後座。

有趣的是，貓頭鷹待後座時，呈現半躺的姿勢，表情非常茫然，好像在說「我在哪？我犯了什麼錯嗎？我是無辜的啊！」，隨後員警送牠至Wings of Daw救援中心治療，而救援人員替貓頭鷹取名為「Lucky」，檢查後發現牠的身體並無大礙，所幸沒有骨折，只有輕微腦震盪，待牠身體完全復原後，就會放回山林。