俗話說「狗是人類最好的朋友」，社會上也經常可以聽到忠犬英勇護主的新聞。日前就有一名老翁帶著愛犬上街散步，沒想到天外飛來一「貓」，竟將老翁當場砸暈，黃金獵犬為了護主立刻將肇事貓咪堵在角落，一步也不讓牠離開。

根據陸媒報導，黑龍江哈爾濱一名高姓老翁，日前像往常一樣帶著自家黃金獵犬出門散步，沒想到半路突然從高中墜下一隻貓咪，就這樣狠狠砸在高大爺的頭上，讓他當場暈倒在地。黃金獵犬看到主人倒地不起，馬上將肇事的貓咪堵住，不讓兇手有機會逃離現場。事後老人也緊急送往醫院治療，目前雖然已經出院，仍然需要接受復健等後續治療。

影片在網路上遭到瘋傳，也引起網友們的熱議，紛紛留言表示「立馬控制住肇事貓，反應迅速，處理果斷，機智勇敢，好毛毛快獎勵雞腿」、「養貓要封好窗戶，對人好對貓好」、「養狗千日 用狗一時」、「金毛有靈性」但有不少人也發現影片中的黃金獵犬並沒有牽繩，也很危險「我也是震驚了，居然那麼多人關注沒牽狗繩」、「最討厭遛狗不栓繩的了，雖然跟被砸是兩碼事」、「這就是不牽狗繩的後果，被貓砸了吧」。