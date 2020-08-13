國外不少住郊區的民眾，院子經常會闖入山貓、黑熊等野生動物，讓人能近距離觀察牠們，發現野生動物不為人知的一面。美國北卡羅來納州(North Carolina）一名住戶，日前發現臥室窗戶外傳來聲響，因此好奇上前查看，屋外竟出現一隻小黑熊，不斷在屋外偷窺，沒想到之後黑熊媽媽現身，霸氣將小黑熊拉回家。

住戶蘇美爾(Sumer Walser Williams)當時與丈夫聽到敲擊聲，因此便上前查看，「我們聽到臥室窗戶外面傳來聲響，而且來自前院的門廊，直到打開燈後，發現前門有一隻小黑熊」，這一幕讓夫妻倆都非常驚訝，而小黑熊也好奇的站起身在屋外狂叫，甚至頻頻偷窺屋內，模樣看起來非常可愛。

豈料之後熊媽媽也現身，試圖將孩子帶回家，期間不斷叼牠走，但小黑熊根本不聽話，一直掙脫媽媽的束縛，而擁有2個孩子的蘇美爾，對於熊媽媽處理小熊任性的心情，也感到非常能理解，提到「這就是我每天帶孩子的樣子，影片最吸引人的地方，就是顯現出不論是哪一種動物，育兒的心情都是一樣的」。

蘇美爾笑著說「熊媽媽好像在說『我已經告訴過你100次了，不要打擾別人』」，之後母熊氣得自行離開，而小黑熊也緊跟在媽媽身後，兩熊便靜靜的走了。影片目前累積1.4萬觀看次數，不少人表示「好羨慕！怎麼有這麼可愛的訪客」、「非常能理解母熊心情，牠最後好像很不開心，彷彿在說『走了啦！我受夠你了』」。