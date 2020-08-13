先進的科技讓現代人的生活更加便利，但也對地球的生態環境造成許多無法彌補的傷害，讓不少深居其中的野生動物因此受苦。日前國外的野生動物部門就公開協尋一隻脖子上套著輪胎的可憐麋鹿，並表示如果沒有及時幫牠解套，恐怕會有生命危險！

Remember this poor bull elk with the tire around his neck? About one month later and he was detected once again on the #trailcam.



We would love to catch up with him and free him of that tire.



Video camera courtesy of @lookatthedeej near Coniferhttps://t.co/5sGnO2mrnl pic.twitter.com/BLxjGRhpEG — CPW NE Region (@CPW_NE) August 10, 2020

美國科羅拉多州野生動物部門（Colorado Parks and Wildlife，簡稱CPW）日前在推特上公開一段影片，並希望民眾可以幫忙協尋這隻可憐的麋鹿，可以從他們在戶外架設的攝影機看到，一隻脖子上掛著沉重輪胎的成年麋鹿，正在樹林中趴趴走，無法確認是在覓食時意外受困，還是有心人士幫他套上。

CPW的發言人克萊（Jason Clay）表示，這是一隻非常年輕的麋鹿，所以輪胎將對牠的脖子造成強烈的壓迫感，很有可能會隨著體型的改變逐漸窒息而死，而且其他的野鹿也會因為牠的外型不同，進而對他攻擊或排擠，因此當務之急就是趕快找到牠並取下輪胎，以免危害到牠的性命。克萊也呼籲民眾看到麋鹿請立刻通報他們，千萬不要擅自靠近或自行動手取下輪胎。近日戶外活動盛行，讓許多山區和海邊出現不少遊客留下的垃圾和廢棄物品，提醒民眾在開心踏青的同時，還是要有公德心，一起保護自然環境。