科技的進步讓手機不只可以與人通話，還可以聽音樂、玩遊戲、查資料、追劇等等，儼然就是一個小型的電腦。其中，相機更是最基本的功能之一，除了內建的鏡頭，還可以搭配APP拍出各種風格的漂亮照片。日前一名飼主在拍照的時候，家裡的愛犬突然亂入，讓他意外拍到一條「棕色巨龍」！

日本一名帳號為N_ONE1128的網友，養了一隻可愛的柯基狗，日前他帶著愛犬來到戶外踏青，看著一望無際的草原，原本想用手機內建的全景模式拍下美景留念，沒想到正在拍攝的時候柯基竟突然亂入，讓他意外拍出一隻宛如棕色巨龍的長型「謎樣生物」，忍不住將照片分享到推特上並笑稱：「這是柯基豪華禮車」。

照片曝光後笑翻一票網友，也因為與不少動畫角色的形象類似，瞬間成為網路上的熱門話題「所以海賊王都是真的嗎？」、「玩具總動員的彈簧狗實體化」、「白龍是你嗎？」、「還以為魔法公主的山獸神出來了」、「這是電影《大魔域》裡面的大白狗吧」。