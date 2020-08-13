有些大型狗不只體型大，且毛又多又長，有時外觀宛如熊一樣，熱情的牠們不知自己體型大，看到熟人就想飛撲，把人壓得喘不過去。泰國有一名郵差，日前在送信期間，遭3隻「巨熊」偷襲，甚至直接攀在他的身上，但郵差一點也不害怕，還拿出手機狂照牠們。

臉書粉專《Ninja And The Gang》經常分享愛犬照，日前郵差正在送信，期間騎機車路過，沒想到一隻超大的紐芬蘭犬衝了過去，開心的攀到機車坐墊上，好像想坐到機車上去兜風，由於紐芬蘭犬體型非常大，因此乍看之下宛如一隻巨熊，感覺郵差快招架不住，之後開心的走下機車與牠互動。

紐芬蘭犬還試圖撲到郵差身上，而郵差也興奮的拿出手機拍攝，而紐芬蘭犬之後還呼朋引伴，叫來了哈士奇、黃金獵犬一起玩，而牠們的毛都非常多，看起來好像3隻巨熊一樣，模樣非常可愛。而《Ninja And The Gang》也經常分享愛犬的互動照，日前小主人在練習騎單車時，3隻狗也緊跟在一旁，宛如他的保鑣守在身邊。