許多人都把毛孩當作自己親生的孩子一樣疼愛，也因為牠們的壽命注定比人類短，大部分的飼主都逃不過「白髮人送黑髮狗」的命運。日前有網友帶著愛犬來到寵物公園遊玩，卻發現一個裝著網球的謎樣木箱，看到裡面的內容後忍不住哭紅了雙眼。

This was left at the dog park and I’m crying!! 😭😭♥️ pic.twitter.com/FP7FTNJATS — court ♡ (@courttkardashh) June 26, 2020

國外一名女網友日前帶著愛犬來到寵物公園散步，突然注意有一個打開的木箱子放在樹下，裡面放了幾顆舊舊的網球，還留有一張字條，上面寫道「這些網球是為了紀念我離世的愛犬BUFORD，請大家自行取用給你們的狗兒子或狗女兒一起玩。使用完之後可以放回箱子留給下一隻狗狗，但也非常歡迎你們帶回家。記得，每天都要像你們的狗狗一樣，保持無私、忠誠和幸福」這封飼主的真情告白讓女網友忍不住紅了眼眶，並拍下照片PO到推特上分享。

照片曝光後吸引了將近25萬人按讚，網友看了紛紛感動回應「沒哭的不是人啦」、「怎麼眼睛突然漏水」、「狗狗好好安息喔」、「為什麼一大早要讓我這麼感傷」、「我沒哭我只是過敏」。