王莽的新朝有兩項第一，未經流血衝突改朝之平順，與前王朝斷裂之巨大，都在中國朝代史上排名首位。新朝到底怪在哪裡，又進行了哪些天翻地覆的大改造？

東漢承繼西漢再起，表面上帝國運作模式一致，骨子裡卻與西漢有著根本差異。東漢皇后的角色與作用，顯示東漢的統治結構變成了「大姓共治」，皇權空洞化之下，如何一步步演變為外戚、宦官、士族的大亂鬥？

以歸零、新解的思維，扭轉你過去所讀的歷史印象，一套重新理解臺灣、理解中國、理解世界的書。

【精彩書摘】

中國文字持續使用超過三千年，在歷史研究和理解上，我們必須警覺的一個盲點是：看到同樣的字詞，很容易就視之為同樣的事、同樣的現象，而忽略了時移事往的諸多變化。

不過，持續使用的文字，尤其是中文這樣的非表音文字，在歷史研究與理解上的方便好處遠遠大過障礙盲點。遠在兩千年前漢朝人的生活，保留在我們今天依然使用的文字中。文字是超越時空的密碼，把漢朝人的生活包裹遞送到我們這裡來，讓我們得以立即掌握，甚至感到熟悉、親切。世界其他文明大多缺乏如此悠久的文字系統，相對不容易有這樣的好處。

舉個例子，當下現實中，統一超商當紅的商品是三角形的御飯糰，而統一超商在宣傳御飯糰時，特別標榜使用的是臺灣本地產的「台粳九號」米。

「粳」這個字就是遠從漢朝傳下來的，它和另外兩個字─「籼」和「糯」─一起構成了當時人對於米的基本分類和認識。三個字一組，指的是不同硬度的米：籼是最乾、最硬的，粳中等，糯則是最溼、最軟的。

過去臺灣有「在來米」和「蓬萊米」。在來米就是一種「籼」，比較硬，很難煮熟。水加得少了，米粒感覺上沒有水，很難咬；水加得多了，米會結成一塊一塊，看不到也吃不到粒粒分明的口感。因為難煮難吃，現在幾乎沒有人吃了，少量生產的在來米也都只供磨成米粉當原料。

到今天，用來做油飯、粽子的米，我們都還叫做「糯米」，以區別一般日常白米飯使用的「粳米」。只不過在漢代時，籼、粳、糯指的不是明確的米種分類，而是比較接近相對的硬度形容，口感上較硬的叫籼、較軟的叫糯。

這一組名詞會在漢代出現，顯示了從戰國到秦漢的飲食習慣變化，即米食的重要性提高了。隨著農業技術的進步，原本比較適合在南方生長，而在北方較為少見、稀有的稻米逐漸變得普遍，所以稻米從少數人的偶而享受，進入多數人的飲食生活中。累積了足夠吃米的經驗，才會在語言文字上予以正式分類記錄。

因為水利灌溉的普及，稻米的生產區域往北移動，這個時代的文化核心區裡，愈來愈多的人種米吃米，這是漢朝人生活的一個新現象。

肉食以豬肉為最，飲品以米漿為常

當時人使用的基本食材中，有一些至今保留在中國菜裡。蔬菜類中有白菜，還有芹菜。芹菜又稱水芹，原來是長在水邊的野菜，這時候轉型成為主要的種植菜類。另外，芥菜也很普遍。有竹子的地方，自然就有筍；種荷花的會採收菱角和蓮藕。攀藤類植物中，葫蘆也是很早就在中國主流食材範圍內。

那個時代還有些食物，名字看起來很陌生。例如《史記．貨殖列傳》中說：「汶山之下，沃野，下有蹲鴟，至死不饑。」這是形容汶山土壤肥沃，住在那裡永遠不必擔心會餓到。汶山出產什麼，可以保人「至死不饑」？原來是一種叫做「蹲鴟」的東西，「鴟」是貓頭鷹，「蹲鴟」傳神地描述了它的模樣：矮矮的、圓墩墩的，像窩起來的貓頭鷹一樣。那是什麼？今天我們叫做「芋頭」，它富含大量澱粉，是可以提供基礎熱量的根莖作物。這項食材現今仍在，但「蹲鴟」這個名字完全消失了。

在那個時代，北方的冬天基本上不長蔬菜，唯一的例外是冬葵。漢代的人經常吃冬葵，那是冬天僅有的調劑。但這樣東西不知為何，從兩晉以降就從中國人的飲食中淡出，或許和長期的天候變化有關。今天我們熟悉的只有秋葵，只能依此推想，冬葵和秋葵應該有一定程度的類似吧。

還有「雞頭米」，底下的葉子像荷葉，上面有果實，果實上長著細細的小刺，大概像栗子吧，但比栗子小。小小顆的雞頭米剝開來，裡面是淺色的、珠玉般的小球。雞頭米後來在中國飲食史上的地位，還不及在文學史上的地位高。中國文學，尤其是色情文學中，「雞頭米」成了女性乳頭的形容詞，甚至是代詞。

當時人吃的肉，主要有豬和雞，這我們不意外。稍感意外的，是狗肉相當普遍，史書上出現好多殺狗的「狗屠」，吃狗肉的機會僅次於豬肉和雞肉。此外，中國傳統所謂的「六畜」，這時候已經明確出現豬從中脫穎而出的傾向。豬愈來愈重要，在漢朝，豬肉的普及程度和在飲食中的重要性，已經不是其他動物性肉類趕得上的。

環繞著豬肉產生的肉食文化，在中國延續了兩千年。在宋代以後的近世中國社會裡，豬是唯一一種普遍進行專業養殖的肉類動物。相對地，雞是農家在家戶環境裡養殖的，雞和雞蛋沒有商品化，供應比較不穩定，也就相對比較珍貴。近世以降，供應最穩定、最容易取得的一直是豬肉，所以豬肉的吃法也最多。這種以豬肉為中心的飲食習慣，早在漢代就已經開始了。

考古出土的「居延漢簡」中曾經記錄和豬有關的內容，分類極為詳細。其中一片漢簡上寫著：「頭，六十。肝，五十。肺，六十。乳，二十。蹄，二十。舌，二十。胃，一百。髖，三十。心，三十。腸，四十。」這是什麼？這應該是一份價目表。再從竹簡的上下文推斷，這應該是豬的價目表，因為竹簡上另有一個項目指的是牛，另一個項目指的是雞。牛和雞都只列單一項目，豬卻從頭到其他部位、到內臟都分得那麼仔細。這種買賣方式上的差異，清楚顯示了豬的特殊地位。豬肝、豬肺、豬舌、豬肚、豬蹄……，在那個時代就已經有特殊的調理與食用方法，這也是豬食占據肉食中心位置的明證。

那個時代的人喝的東西，當然有酒。至少在一萬年前，人類就發現了釀酒的方法，一路傳下來，每個社會、每個文明都懂得以穀物或水果釀酒。

不過兩漢時期有一種特別的飲料不能不提，那就是「漿」。兩漢史料中經常出現「漿」，指的是米漿。但漢朝人喝的米漿也不是現在臺灣早餐店賣的那種。我們喝的米漿是先將米炒過、炒熟，甚至炒到有點焦，然後再磨再煮的，這樣做出來的米漿呈現褐色，而且帶有濃厚的焦香。

古代的米漿就是單純用米煮的汁，顏色是白的。有時會混進一點麥，顏色變得沒那麼白；有時會加一點甜味，可能來自蜜。這是當時人最常喝的東西，不單純當飲料喝，還是下午餐與餐之間最普遍的點心。那時候還沒到吃飯時間若肚子餓了，就喝米漿，所以常在史料中看到「飲漿者」、「賣漿者」一類的字詞稱呼。

當時也已經開始喝茶，但還沒發展出細膩且講究的茶文化。另外，也吃一些樹上長的果子。前面提到兩種不同的「黃瓜」，那是從外地傳來的胡瓜，比本地產的瓜果好吃。本地產的瓜果一般拿來解渴，而且被視為窮人的食物。那時的瓜果跟我們今天習慣吃的水果，吃起來很不一樣。當時對瓜果的形容，一般都是硬、澀、乾，不像經過多少年改良後的現代水果那樣軟、滑、甜，且充滿水分。因為不好吃，通常都是窮人或遇飢荒時才不得不吃的果實。如果連果子都吃完了，恐怕就得吃草或吃樹皮了。

(本文摘自《不一樣的中國史5：從清議到清談，門第至上的時代──東漢、魏晉》遠流出版)

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長， BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。