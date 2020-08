西班牙莫夕亞(Murcia)一名插畫家貝倫(Belén García Ilustra)日前分享一張家中虎斑貓蒂莫托(Timoteo)的紙箱照,沒想到隔著一道落地玻璃窗,蒂莫托乍看之下竟處在「有跟沒有之間」,眾人全被這魔幻的一幕給逗樂了,不禁打趣笑說「這不就是薛丁格的貓嗎?」畫面曝光隨即掀起熱議。

畫面中可見,落地玻璃窗的兩側各放著一個直立式的紙箱,有別於右側紙箱空空如也,左側紙箱在落地窗中隱約可以看見一隻虎斑貓的倒影,蒂莫托彷彿就處在「有跟沒有之間」的魔幻空間。

薛丁格的貓(Erwin Schrodinger's Cat)(影片取自YouTube/TeleEntrance)

雖然貝倫在貼文中並沒有多做任何文字說明,但卻幽默的放上已故量子力學大師薛丁格(Erwin Schrödinger)的照片,而「薛丁格的貓」(Erwin Schrodinger's Cat)正是薛丁格試圖證明量子力學在巨觀條件下的不完備性,而提出的一個思想實驗:在裝有毒氣且密閉式的箱子前,裡面的貓有多種生存狀態,可能是死、也可能是活,只有打開箱子能得到答案,這同時也是量子躍遷(quantum jump)的不可預測性。

有趣的是,蒂莫托的紙箱照曝光後隨即引起各國網友熱議,紛紛留言直呼「在有跟沒有之間像極了愛情」、「To be, or not to be.」、「不管箱子裡面有沒有貓,你都是奴才」、「趁現在幫可愛的小蒂莫托開個帳號吧」;對於貼文能引起廣大迴響,這讓貝倫受寵若驚,事後也附上蒂莫托活蹦亂跳的調皮影片,要大家無須擔心牠的安危。