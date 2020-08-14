西班牙莫夕亞（Murcia）一名插畫家貝倫（Belén García Ilustra）日前分享一張家中虎斑貓蒂莫托（Timoteo）的紙箱照，沒想到隔著一道落地玻璃窗，蒂莫托乍看之下竟處在「有跟沒有之間」，眾人全被這魔幻的一幕給逗樂了，不禁打趣笑說「這不就是薛丁格的貓嗎？」畫面曝光隨即掀起熱議。

畫面中可見，落地玻璃窗的兩側各放著一個直立式的紙箱，有別於右側紙箱空空如也，左側紙箱在落地窗中隱約可以看見一隻虎斑貓的倒影，蒂莫托彷彿就處在「有跟沒有之間」的魔幻空間。

薛丁格的貓（Erwin Schrodinger's Cat）（影片取自YouTube/TeleEntrance）

雖然貝倫在貼文中並沒有多做任何文字說明，但卻幽默的放上已故量子力學大師薛丁格（Erwin Schrödinger）的照片，而「薛丁格的貓」（Erwin Schrodinger's Cat）正是薛丁格試圖證明量子力學在巨觀條件下的不完備性，而提出的一個思想實驗：在裝有毒氣且密閉式的箱子前，裡面的貓有多種生存狀態，可能是死、也可能是活，只有打開箱子能得到答案，這同時也是量子躍遷（quantum jump）的不可預測性。

有趣的是，蒂莫托的紙箱照曝光後隨即引起各國網友熱議，紛紛留言直呼「在有跟沒有之間像極了愛情」、「To be, or not to be.」、「不管箱子裡面有沒有貓，你都是奴才」、「趁現在幫可愛的小蒂莫托開個帳號吧」；對於貼文能引起廣大迴響，這讓貝倫受寵若驚，事後也附上蒂莫托活蹦亂跳的調皮影片，要大家無須擔心牠的安危。