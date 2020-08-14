比利時一座動物公園，日前傳出園方利用2隻小海豹大賺黑心財，只見牠們被套上繩索淪為「船夫」，在水中辛苦的拉著3人座小船，畫面曝光引起逾50萬人關注，痛批園方虐待動物的行徑十分不可取。

根據英國《每日郵報》報導，比利時列日省（Liege）于伊市（Huy）的蒙山動物公園（the Mont Mosan animal park），有2隻小海豹淪為園方斂財工具，影片中可見，小海豹的脖子上繫著一條繩子，被迫拖著3人座的小船，在水中辛苦的划水，而船上則坐著3名開心的孩童有說有笑。影片曝光後各界群起撻伐。

動物權利組織C'est assez與動保人士科佩特（Aaron Copette）痛批，「都已經2020年了，人類依然對動物做著令人髮指的惡劣行徑，一切只為了娛樂人類和賺取金錢！」他們提到目前已經與園方接洽，希望能讓對方明白這是錯誤的行為，「雖然園方強調沒有虐待動物、或強迫動物演出，但這種行為仍然是一種虐待」。