俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）硬漢形象深植人心，昨（13日）他在臉書上傳一張露出精壯半身「騎著黑熊、揹著大型針筒」勇渡溪流的惡搞梗圖；甚至幽默寫道「俄羅斯正在拯救世界」，貼文一出隨即掀起網友熱議，短短一天就吸引全球逾19萬網友朝聖。

隨著新冠肺炎疫情爆發，全球視研發疫苗為首要任務，而俄羅斯拔得頭籌，已於11日自行宣布自主研發疫苗成功，並命名該疫苗為「史普尼克V」。而普丁為了宣揚國威，甚至將過去網友惡搞他「裸上身、騎黑熊涉水」的梗圖再次二創，這回乾脆揹上大型針筒，象徵疫苗研發有成，並宣告「俄羅斯正在拯救世界，將新冠肺炎的疫苗提供給不同的國家」。

事實上，普丁過去經常被網友拿來惡搞P圖，其中最知名的莫過於他騎黑熊涉水的照片，當時普丁還特別澄清「從未騎過黑熊」，如今他貼出這張揹針筒的梗圖，短短一天就吸引全球逾19萬粉絲朝聖，紛紛留言笑說「原來是普丁官方meme」、「全世界都給他來一針」、「普丁94狂」、「辣個男人帶著疫苗出現了」。

不過儘管俄羅斯搶先全球核准第一支新冠肺炎疫苗，但由於這支疫苗推出前只在76人身上進行第一和第二階段測試，並未完成臨床三期試驗，讓各國衛生專家對其功效抱持質疑，美國過敏與傳染病研究院主任、也是新冠肺炎抗疫大將佛奇（Anthony Fauci）就吐槽「有疫苗跟能證明疫苗安全有效，完全是兩回事」。

Putin, el único hombre capaz de montar un oso y salvarnos del covid... cómo vas a sentir desconfianza de este señor. El presidente definitivo. pic.twitter.com/32vlhVmrvm — ØDIØ (@odiomistweets) August 11, 2020

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