大貓熊寶寶「圓仔妹」出生後，一舉一動都受到關注，超萌模樣更是融化一票粉絲，臺北市立動物園獸醫師昨（13日）替牠進行健康檢查，數據顯示牠身體非常健康，而貓熊媽媽「圓圓」也母愛大爆棚，貼心的用竹枝及竹葉，幫圓仔妹鋪了一個新床，模樣非常的可愛。

圓仔妹正在被量腰圍，不忘要順便吐舌賣萌(圖/台北市立動物園提供)

「圓仔妹」例行健康檢查報告出爐，體重為2655.6公克、體溫(腋溫)則是攝氏35.6度、血氧99、心跳175(因健康檢查操作時間較長，比較躁動)、呼吸每分鐘40次，觸診(淋巴結、腹部)、外觀、心跳、呼吸音、腸道蠕動聲音，一切數值都為正常範圍，顯示「圓仔妹」成長發育很順利，讓貓熊媽「圓圓」照顧起來也更放心。

圓仔妹被保育員觸診，性格溫柔的牠也不會亂動(圖/台北市立動物園提供)

臺北市立動物園保育員表示，昨日吃完晚飯後，媽媽「圓圓」將吃剩的竹枝及竹葉撥到牆角，並用頭部將橫豎交錯的竹葉推壓平，讓新床鋪較為蓬鬆，呈現淺碟子的形狀，之後再將「圓仔妹」叼到剛完成的新床上，保育員對於這個新巢也很佩服，直呼比他們鋪的還要舒服，而繁殖期間，雌性大貓熊的築巢現象，會隨「圓仔妹」越大也會越常見。