無論身分證還是駕照等證件，上面都會有個人的大頭照，用來識別是否為本人。美國田納西州(Tennessee）一名女子日前駕照即將到期，因此便申請換發，豈料她拿到駕照後，看到上面的大頭貼照後，卻讓她哭笑不得，因為頭像照片裡的人不僅不是她，甚至根本不是人，而是一張空椅子。

綜合外媒報導，多德（Jade Dodd）日前在希克曼郡 (Hickman County)申請換發駕照，直到6日收到新駕照時，卻發現駕照上的大頭貼竟然不是她，更有趣的是，還是一張上面沒坐人的空椅子，讓她非常傻眼，將此事分享至臉書，獲得2萬多次的分享數，讓不少人笑翻直呼「莫非你是隱形人？」、「臨檢時拿出來一定很尷尬」。

相關部門發言人莫斯特（Wes Moster）表示，多德在拍攝大頭照時，最後一張就是這一張空椅子照，當時雖然意外拍下，但未刪除並保留在檔案中，而工作人員挑選照片時，不小心誤選到椅子照，才會發生這一場烏龍，而他們也盡快與多德聯繫、了解狀況，重新換發一張有本人照的新駕照給她。

儘管經歷一場烏龍，但多德則是樂觀看待，認為這還能減輕新冠疫情帶來的壓力，「我老闆比誰都還開心，星期五上班時，他還指著辦公室外的一張椅子，說『我以為它是你欸！早上我還向它揮手打招呼』，於是我跟他說謝囉！」，而這一張椅子照也在網路上引發討論，還有人幫忙製作各種惡搞迷因。