柯基正常高約25至30公分、重約15公斤，屬於中型犬，但你有看過巨無霸版的柯基嗎？美國有一隻柯基犬意外爆紅，並不是牠長的多可愛，而是牠體重比一般柯基多了1倍，被主人抱起來時宛如扛瓦斯一樣，靠著巨大體型擄獲2.4萬粉絲。
柯基「諾亞(Noah)」與主人居住在大波士頓 (Boston Metropolitan Area)，牠最重曾重達59磅(約27公斤)，比正常柯基多出一倍重，相當於一隻黃金獵犬，對於諾亞體型為何會這麼大，主人也好奇的進行檢驗，發現牠主要基因為柯基之外，還混有牧羊犬及鬥牛梗犬的基因，因此體型才會比一般的柯基還要大。
雖然諾亞最近也瘦到50磅(約22.6公斤)，但體型仍是比一般還大，如今是全球最大隻的柯基犬。不少人直呼「牠照到放大燈了嗎？怎麼能長到這麼大隻」、「阿嬤養的無誤」、「這麼厚的柯基，好想抱抱看」、「這個巨型屁股，走路起來的搖晃程度可不得了啊！」，而諾亞人氣非常高，主人還幫牠出了口罩、抱枕等周邊商品。
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