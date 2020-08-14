2016年2月6日高雄美濃發生芮氏規模6.6地震，造成維冠金龍大樓倒塌，釀115死的悲劇，如今事隔4年，當地人仍難以忘懷。日前一名女網友透露，2年前姊姊開車到一半，2歲兒子突然說「媽媽那裡好多人」，讓她感到相當困惑，下秒驚覺行經路段竟是維冠大樓倒塌處，不禁寒毛直豎。

一名女網友在《靈異公社》提到，4年前大地震導致維冠倒塌後，儘管當地做了多次法會，但她仍會選擇繞道而行，時間久了才敢開車經過，2年前姊姊開車載她與快2歲的兒子出門，豈料兒子突然指著前面的大樓，說「媽媽那裡好多人」，而她抬頭一看發現這裡竟是維冠原址。

沒想到車開到一半，2歲半的兒子突然大喊「媽媽那裡好多人」，讓人不寒而慄(示意圖/達志影像)

女網友順著兒子指的方向看去，只見前面黑壓壓一片，根本沒有人，當時她與姊姊正在聊天，聽到這一句話後，兩人瞬間無言，她趕緊說「黑黑的哪裡有人，不要亂講」，豈料兒子又回應「有啊！很多人在那邊啊！」，她趕緊解釋是孩子看錯，姊姊也加快車速離開，「我嚇死了！後來都不敢晚上再經過」。

此po文曝光後，也讓人不寒而慄，還有人曝類似經歷「曾經路過那，眼皮一直跳頭又暈...離開那路段之後就沒事了」、「事發後大概半年多左右，當時老闆載我要去吃午餐，經過一處圍起來的空地，我突然間『腳冷筍』，當時心想：現在是夏天中午耶！腳冷筍是怎樣，然後吃飯時跟老闆提起，他才跟我說『那邊就是維冠大樓』」。

也有人回憶起當時恐怖現場「那年也是居住在那裡附近的人，永遠都還記得地震聲音，聲音就如超大卡車經過（轟轟）之後就開始大力搖晃，家裡的書桌、工業電扇等都仆街，之後就聽到轟的一大聲，連我兒子3歲都發出嚇嚇，驚嚇的聲音」、「維冠倒下的當天，我就被派往現場，還在那裡度過最難忘的新年，每天看著救難隊鑽進鑽出，一具具蓋著白布的大體被抬出，之後對這地方還是有心理陰影，每次路過就會回想起來，雖然我在這看不到也沒遇過，但還是心裡感覺毛毛的」。