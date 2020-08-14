不同種動物相處久了，都可能被對方影響甚至同化。俄羅斯有一對大貓「猞猁」兄妹，由於從小與二哈等狗類相處的關係，導致牠們性格不像貓也不像狗，充滿野性的牠們，宛如哈士奇一樣，經常做出爆笑的舉動，總是讓主人哭笑不得。
猞猁的主人是安娜斯塔西亞(Anastasia Poznyak)，非常喜歡貓科動物的她，飼養的寵物卻全是狗，總共養了6隻哈士奇、1隻薩摩耶與1隻北方因紐特犬，由於她始終都很想養貓，因緣際會下發現了一間皮草工廠，由於俄羅斯仍流行毛皮大衣，因此有不少工廠會飼養猞猁，作為皮草來源，而她也從中救出一隻猞猁，並取名為「杰拉特(Geralt)」。
安娜斯塔西亞提到「令人驚訝的是，狗也會照顧Geralt，給予我非常大的幫助，牠們會與猞猁玩在一起，輕咬牠的耳朵、睡在肚皮上，有時還會一起偷食物吃」，在杰拉特1歲左右時，安娜斯塔西亞又救出另一隻猞猁母寶寶「布洛琪卡(Bulochka)」，兩隻猞猁很快就習慣對方，經常睡在一起，甚至最喜歡玩「互撞頭」的遊戲。
而猞猁其實很調皮，破壞力也不容小覷，但由於牠們由人工培育出生，工廠根本不在乎牠們的身體狀況，因此猞猁兄妹倆起初健康狀況都不好，需要花費大量時間與金錢照料，安娜斯塔西亞建議一般人不要飼養，更提到「我喜歡救出這些大貓，撫養並馴服牠們，希望明年我能從皮草工廠再救出另一隻猞猁」。
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