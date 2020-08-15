「林北江」醫師這麼霸氣四射的名字，因為與台語「恁爸江醫師」發音如出一轍，時隔幾年就會在網路上被翻出討論，甚至讓病患覺得「有必要這麼囂張嗎？」事實上，林北江醫師確有其人，目前任職在台中慈濟醫院大腸直腸科。他近日接受媒體採訪時，還大方笑說不介意成為網路梗圖，即便被稱為「恁爸」或是被誤認為是「江醫師」也無妨，更透露父母在取名時，背後藏有特殊意義。

「林北江醫師」啦！患者：有必要這麼囂張嗎江醫師（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

近日LINE群組及臉書流傳著一張網路圖卡，大開林北江醫師玩笑，只見上頭有病患問道「醫師請問怎麼稱呼？」醫師表示「林北江醫師啦！」如此直白的回覆讓病患錯愕直呼「有必要這麼囂張嗎？江醫師」。

上述的詼諧對話，讓人看了莞爾一笑，就連林北江醫師本尊也忍不住笑說家人也覺得有趣，爸爸收到這樣的網路圖卡，還會自豪告訴對方「這個人就是我兒子」。

不過林醫師也曝光取名背後的特殊意義，因為家中長輩希望他成為剛強的人，當年命理師取名為「北強」，但媽媽覺得「強」字太剛硬，加上他本身命格缺水，於是改為「北江」，台語唸起來就像是「北方剛強的人」。

雖然求學過程中，有同學會拿他的名字開玩笑，讓他有些尷尬，但特殊的諧音反而讓人印象深刻，如今當了醫師，他也習以為常，反倒認為，跟名字諧音相比，病患的健康才是他最關注的。