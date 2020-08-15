社會上普遍認為，理科出身的畢業生跟文科組學生相比，薪資待遇相對較高。有網友好奇「理工碩士真那麼高薪嗎？」貼文一出掀起熱議；但也有過來人吐槽「誰跟你年薪百萬！整天吸毒氣、薪水又少才是真的」。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「理工碩士真的輾壓多數文組嗎？真的一畢業就年薪百萬？如果是這樣，對文組來說也太不公平了吧！」

貼文一出隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「理工不用碩士就輾壓文組了，有碩士更輾」、「很公平，一個辦公室弄文書，一個實驗室吸毒氣，不過公職體系或司法類的倒是比理組高薪」、「理工碩破百是常態吧」、「同資質下，理組薪水大概是文組2倍」。

不過也有不少過來人吐槽，「看縣市，中南部不可能」、「哪有百萬，是年薪普遍超過50萬，換算成月薪大約35K」、「破百是少數，起薪相對高是事實」、「誰跟你百萬！整天吸毒氣、薪水又少才是真的」。