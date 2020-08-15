小學作業竟然連大人都被考倒了？一名網友透露，近日從友人那邊拿到一道數學題目，原以為能夠輕鬆解題，沒想到卻足足卡關了半小時，依舊無法破解，讓他崩潰直呼「小學的題目太難了吧！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，由於朋友正在準備師培實習，便拿了一道小學題目讓原PO解題，「原本覺得小學題輕鬆的啦～結果卡了半小時還出不來，有沒有小學題目怎麼解的八卦？」

事實上，要解這道題目除了得先填完「指數運算」，接著再從答案找出對應的「解謎符號」，並依序填入「謎題」中，才能解出「密語」中的13字童謠。

複雜的解題步驟讓不少網友十分頭痛，紛紛留言直呼「完全看不懂…」、「真假喇，小一學指數？」、「國小有指數負數？我記得國中才教餒」、「我甚至連編號幾到幾是一個框框都不知道」、「去找國文老師拿童謠來逆推，感覺比較有效率」、「解這個是要讓家長沒辦法睡覺嗎？」、「媽啊！我不當小學生了」。

不過也有神人解答13字童謠是「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一」，並提示要從中心的10號位置，也就是「ㄇ」開始，順時針解題，就能得出「滿地開花二十一」，最後就能推論是出自〈小皮球〉這首童謠。