擁有純白外型的白鯨，因為叫聲可愛，有「海上金絲雀」的美稱，加上聰明機智，受到不少人喜愛。不過你曾想過，白鯨的額頭觸感如何嗎？就有網友分享一段網路影片，沒想到結果竟顛覆他既有的認知，掀起眾人熱議。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文指出，在網路上看到一段訓練員和白鯨互動的影片，沒想到當訓練員輕拍白鯨的額頭時，牠的頭頂竟然像布丁一樣Q彈晃動，讓原PO不禁直呼「一直以為是硬的…結果竟然是軟的」，並進一步指出「那個是脂肪，收集回聲用的…」好奇是否有人跟他一樣，一直以來都誤會了白鯨。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「感覺觸感好奇特」、「一直以為下面是頭殼」、「我之前也以為是硬的！以為那是頭殼！知道是軟的的時候跟你一樣激動！」、「有趣的知識增加了」；一名前海生館員工也跳出解答「白鯨的額隆，簡單來說就是脂肪」。

事實上，白鯨的頭部與其他鯨目動物不同，額隆極為突出，過去曾被學者形容為「充滿溫暖油脂的氣球」（a balloon filled with warm lard）。且白鯨可以自由改變額隆的形狀，推測可能是藉著移動內部氣竇（sinus）的空氣來產生形狀上的變化。