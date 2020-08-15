眾所皆知，重慶是大陸最著名的山城之一，整座城市依山而建，尤其是各種魔幻的交通建設一直都被視為傳奇。其中，位於重慶軌道10號線的「紅土地站」，深度達94.467公尺，相當於地下31層樓深，光是進站就需耗時8分鐘，成了重慶當地最新的「網紅級」地標。

重慶最深的地鐵站：紅土地站。（影片取自YouTube/高冷小哥哥）

根據《新華網》報導，紅土地站過去就曾創下全國最深地鐵站的紀錄，但是當時是以重慶軌道6號線的60公尺紀錄奪下冠軍，如今在同一個站點，被位於6號線下方的軌道10號線給打敗。

據悉，紅土地站作為重慶軌道6號線和10號線的轉乘站，深度達94.467公尺，相當於31層樓高，且光是手扶梯就多達91部，是大陸地鐵站罕見的「超級手扶梯網路群」。若由紅土地1A口進站搭乘10號線，就需換成8部手扶梯，約莫耗時8分鐘，才能進到月台候車。

至於車站這麼深，到底是怎麼建成的？車站人員表示，因為深度大，施工時，工人從洞口其實是看不到底部的，反之，底部也望不到洞口，因此只能靠著對講機進行溝通。再者，挖通道時礙於陡坡，機械也上不去，因此所有建材工具只能靠人力運送，真要說紅土地站是「純手工」建造也不為過！

不過重慶的建築「傳奇」，唯有重慶才能打破，目前興建中的軌道9號線「紅巖村站」，軌道最深達116公尺，比紅土地站還深21.533公尺，車站主體結構工程預計9月底就能全部完工。