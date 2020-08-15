在戶外看見「透明廁所」你敢上嗎？日本東京澀谷一處公園，設有3座比鄰而排的廁所，特別的是，一眼望過去竟然能直接透視內部的空間配置和硬體設備，讓使用者望之卻步。事實上，這樣的「前衛設計」暗藏玄機，在無人使用的狀態下會呈現透明狀，但只要門一上鎖就會變成霧面隔間，不用擔心會有曝光危機。

一名日本網友上月31日，在推特帳號上指出，澀谷的公園內出現3座透明廁所，並將照片上傳PO網。畫面中可見，這3座廁所的透明玻璃分別為綠色、黃色和粉紫色，乍看透明廁所，或許會有人認為是不正經又標新立異的無用設施，但事實卻恰恰相反，這3座透明廁所採用了玻璃電控液晶原理，一旦使用者從內部將門上鎖，玻璃就會轉為霧面狀態。

而這樣的設計，據悉能改善治安問題，避免有心人士藏身在廁所內進行不法情事，民眾在外頭也能清楚掌握廁所的使用狀況。

至於外界擔心曝光的問題，也無需過度緊張，因為電控液晶玻璃在通電的情況下，會改變液晶分子的排列，使光能通過，並呈現透明狀態；一旦切掉電源，液晶分子在不規則排列下，光線受到散射，玻璃就會變得不透明，因此斷電也不用擔心上廁所的樣子被路人看光光。