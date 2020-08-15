天氣越來越熱，不少動物也被熱到懶得動，動物園為了幫動物們消暑，甚至會準備冰水果、冰血水等，讓牠們吃東西之餘也能順便降溫。日本一名網友至動物園參觀，期間拍到一隻紅鶴躺在水池旁，看起來非常厭世的一邊喝水，不少人認為紅鶴可能中暑了，引來飼養員跳出來解釋，直呼大家誤會了。

一名網友@AquiOh至神戸市立王子動物園，發現一隻紅鶴不如往常用單腳站立，而是病懨懨的橫躺在水池邊，看起來相當厭世的在喝水，該張照片也讓網友憂心，認為牠可能是中暑倒地、無力站起來，不少網友擔心「牠是不是熱到站不起來」、「牠看起來像是熱到融化了」、「牠完全呈現我走在大太陽底下時的心境」。

而飼養員則解釋，紅鶴橫躺其實不是中暑，而是坐著在喝水，「牠腿部彎曲的地方看起來像膝蓋，但其實是類似人類的『腳跟』」，而牠們脖子又長，可能感覺站著喝水很麻煩，所以才會呈現這個姿勢」，而大家比較常看到紅鶴單腳站立，因此對於這狀態才會感到驚訝，不過實際上紅鶴其實滿耐熱的，如果天氣太熱，牠們也會待在水池中消暑，因此民眾不需要擔心。

另外也提到，紅鶴經常用單腿站，睡覺時仍保持這種姿勢，頭會向後靠著羽毛，而求愛時，則會向上伸長脖子，不斷展翅跳舞，並且左右搖擺增加吸引力，有趣的是，紅鶴無論雌雄都能分泌「鴿乳」哺育後代，鴿乳是由器官「嗉囊」反芻給雛鳥的一種分泌物，內含有脂肪、蛋白質等，且還有少許血紅素、蝦青素，因此呈現紅色。