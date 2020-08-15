如果有鳥在你車上築巢，你會怎麼處理呢？日前有一對灰斑鳩夫妻，大膽的在杜拜王儲哈姆丹(Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum）豪車上築巢，豈料他並未將鳥巢挪開，而是霸氣不開這一輛車，並架設攝影機拍攝灰斑鳩的動態，超暖舉動獲得網友讚賞。

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在 Instagram 查看這則貼文 Fazza（@faz3）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 上午 2:44 張貼

哈姆丹(Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum）被譽為杜拜最帥王子，帥氣外型迷倒各國網友，還被笑封為「中東國民老公」，IG上擁有1033萬粉絲，他也經常分享與動物的互動照，2017年開車路過駱駝群時，期間停下車與牠們玩，駱駝甚至主動親吻哈姆丹，可見他非常喜愛動物，在杜拜甚至被稱作「動物溝通師(animal whisperer)」。

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而哈姆丹日前發現，他的賓士豪車Mercedes-AMG G-63上，竟被一對灰斑鳩夫妻霸佔，並在汽車的擋風玻璃上築巢，豈料他直接霸氣不開這一輛車，並在豪車附近用膠帶圍起來，還架設攝影機拍攝牠們的動態，灰斑鳩築好巢後下蛋，幼鳥也順利的破蛋成長，影片發布後吸引200萬人觀看，對於哈姆丹的暖心舉動非常感動。