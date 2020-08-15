比特犬（Pit Bull）性情較兇猛，經常發生攻擊陌生人或寵物的事件，但其實牠們也有柔情的一面。國外有一名狗飼主，日前在客廳發現一隻鳥，癱倒在地上一動也不動，而她飼養的比特犬便叼起小鳥，將它交給主人救治，而等待過程中，比特犬全程守在一旁，模樣非常可愛。

伊莉莎白(Elizabeth Houston)在2年前，救了比特犬查理（Charlie），更稱牠是目前見過最暖的狗，先前一隻鳥從窗戶飛進來，之後掉落在地上，隨後就昏迷不醒，而查理見鳥沒有反應，似乎需要幫助，趕緊叼起牠交給主人伊莉莎白，隨後她將鳥放於大腿上，並用雙手環抱，等待小鳥甦醒。

在鳥昏迷過程中，查理竟拒絕離開，一直守在旁邊，堅持要看到小鳥醒來，所幸牠並無大礙，很快就醒了過來，而查理原先表情很擔憂，立即露出笑容，讓伊莉莎白欣慰的說「查理臉上的表情是無價的」，而鳥能平安無事，也歸功於查理當下反應，隨後他們就把鳥放回院子，查理看著新朋友飛走，也默默的站在一旁，伊莉莎白希望藉此，讓大家看到比特犬可愛的一面。