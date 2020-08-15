手機成為現代人必需品，甚至習慣用手機看時間，但對於愛錶民眾來說，手錶仍是無可取代，不過手錶與手機仍有停或故障的時候，也會造成些微誤差，究竟世上有沒有最精準的手錶呢？日本一名網友表示，買到一支史上最棒的錶，但滑開錶蓋會發現，上面完全沒有刻度、時針與分針，但不少人看了卻直呼「秒懂時間的價值」。

日本一名網友@omoko93在推特寫下「買了一支最好的手錶」，照片中手錶錶帶為皮革材質，但滑開錶蓋後，才發現錶面上不僅沒有刻度，甚至連時針、分針及秒針都沒有，只有「今」一個字，讓許多人看了相當錯愕，而其實這一支錶意味「此時此刻」，希望大家在看時間時，能夠懂得把握當下。

網友@omoko93透露，這一支手錶由「蒸朧工房」設計，而錶的名稱就叫「現在幾點手錶（今何時計？ ）」，錶上的「今」字都是純手工烙印。此貼文獲得23.7萬人按讚，不少網友看了非常有感，表示「我現在看到的這一刻，下一秒就變成回憶了」、「它比有刻度的手錶還精準」、「就算過了100年，它還是顯示正確時間，永遠不會停」。