有些農場為了讓動物更有活力，會選擇放養牛、羊隻，但也容易遭野生動物攻擊，澳洲研究員和保育單位為了解決這個問題，因此實驗在牛的屁股上畫「眼睛」，沒想到竟能有效趕跑獅子或豹，對於鄉下的農民來說，可是簡單又省錢的妙招。

根據《每日郵報》報導，澳洲新南威爾斯大學研究員在歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）地區進行實驗，在14個牛群約2061隻放養牛中，讓三分之一牛的屁股上畫假眼睛，三分之一的屁股畫十字標記，剩下的則沒有做任何記號，進行多次實驗後發現，畫假眼睛的母牛完全沒少，而屁股做十字記號的被吃4隻，沒做標記的母牛則有15隻被大型野生捕食者殺死。

研究人員在科學期刊《自然》（Nature）解釋，不少動物常使用視覺信號恫嚇敵人，尤其蝴蝶、魚類、兩棲動物和鳥類等，身上花紋經常能看到圖案「同心圓」，就是為了嚇跑獵食者，而實驗也證實畫類似同心圓的假眼，對於大型哺乳類動物也有效，但考慮到習慣化問題，擔心掠食者若習慣後，威懾力也會因此消失，目前尚不清楚長期使用是否有效。

當地保護區負責人麥克努特(J. Weldon McNutt)表示，這種低成本的方法，可以降低農民的成本損失，「農民與野生動植物間的衝突，在保護區邊界非常激烈，為了達到共存需付出巨大代價，我們首次發現記號可以阻止大型掠食動物，希望能透過既簡單又低成本的方式，減少農民的共存成本」。